Conference, l'algoritmo rivela le possibilità di vittoria della Fiorentina: il risultato è sorprendente

ROMA - La Fiorentina è sul podio per quanto riguarda le previsioni di vittoria della prossima Conference League . Il club viola dopo aver perso le due ultime finali della competizione proverà ancora una volta a portare il trofeo a Firenze. Ma le avversarie di livello non mancano, con gli inglesi del Chelsea e gli spagnoli del Betis pronti a complicare i piani della formazione di Palladino. La Fiorentina due anni fa perse contro il West Ham, mentre nella passata stagione è stata sconfitta dai greci dell’Olympiakos dopo i tempi supplementari.

Conference League, le percentuali del trionfo

Secondo uno studio del blog Football Ranking - sviluppato grazie all'analisi degli algoritmi - la vittoria della prossima Conference League sarebbe già stata ipotecata dagli inglesi del Chelsea. Secondo le proiezioni tra gli Expected Goals - ovvero un dato che misura la probabilità che tiro possa diventare un gol - e gli Expected Points - ovvero la proiezione di punti che la squadra può potenzialmente conquistare - il Chelsea avrebbe il 40.6% di possibilità di vittoria finale. Gli inglesi - sempre secondo lo studio avrebbero il 98.8% di qualificarsi per gli ottavi di finale. Al secondo posto, secondo lo studio, ci sono gli spagnoli del Betis, con il 16.5% di possibilità di trionfo.

Conference League, i numeri della Fiorentina

Chiude il podio della favorite alla vittoria finale la Fiorentina che secondo Football Ranking avrebbe il 15.7% di possibilità di successo. La squadra di Palladino ha il 99.9% di rientrare nelle prime 24 squadre, dei accedere quanto meno ai play off della competizione, il 98.9% di qualificarsi per gli ottavi di finale e l’82.8% di arrivare ai quarti di finale. Aspettative importanti per la formazione toscana chiamata anche quest’anno a recitare un ruolo da protagonista.