Moreno si presenta: "Alla Fiorentina nel segno di Batistuta e Passarella"

FIRENZE - Presentazione ufficiale al Viola Park oggi per Matias Agustin Moreno , nuovo difensore della Fiorentina: "Sin dal primo momento in cui il mio agente mi ha detto che la Fiorentina era interessata non ho avuto dubbi e ho avuto una grande motivazione per venire a Firenze per il fatto che in questa squadra hanno giocato due miei connazionali famosi quali Passarella e Batistuta ", le parole del difensore argentino, che compirà 21 anni il 24 settembre.

LA SCHEDA DI MATIAS MORENO

Il paragone con Romero

Moreno, proveniente dal Belgrano, è stato paragonato a Cristian "Cuti" Romero, dal 2021 difensore del Tottenham, passato anch'egli per l'Italia (con Genoa e Atalanta) e crescito nel Belgrano come lui: "È il mio modello, il mio punto di riferimento. Molti paragonano l'inizio della sua carriera con la mia. Ma non mi piace fare paragoni perché lui è al top, io ancora no. Ora che sono alla Fiorentina mi ha scritto un messaggio, mi ha detto buona fortuna. Ed è un orgoglio questo paragone, ma sono ancora molto lontano da quei livelli. Sapevo che alla Fiorentina c'erano già i miei connazionali Quarta, Beltran e Infantino, e questo mi aiuta molto ad adattarmi. Ho già fatto due allenamenti con la squadra, se sono pronto o no lo decide l'allenatore. È una grande sfida per me, un obiettivo debuttare con questa maglia. Non ho ancora parlato di tecnica e tattica con il mister" Per quanto riguarda il modulo della Fiorentina di Palladino, che al momento prevede una linea difensiva a tre, Moreno ha aggiunto: "Nella scorsa stagione ho giocato con la difesa a tre e penso che questo mi faciliterà molto le cose quando il mister mi chiederà di giocare. Mi sento molto capace di giocare anche da libero nella difesa a tre. L'esperienza fatta in Argentina mi sarà molto utile".