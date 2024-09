Fiorentina, due modi per ripartire: come cambia la Viola di Palladino

N

Finora l'idea del doppio trequartista alle spalle della prima punta non ha convinto anche per ragioni tecniche. Nelle cinque gare sono state schierate queste cinque doppie: Colpani-Kouame a Parma (male), Colpani-Sottil con l'Akademia (bene solo Sottil), Kouame-Barak col Venezia (male), Ikoné-Sottil nel ritorno con l'Akademia (malissimo), Colpani-Beltran col Monza (malissimo). azionali a parte, come per la maggioranza dei suoi colleghi di Serie A anche per Palladino questa sosta è arrivata nel momento migliore. La Fiorentina va rimessa a posto e per quanto si è visto finora (è l'unica squadra ad aver giocato già cinque partite ufficiali, poi c'è l' Atalanta a quattro e tutte le altre sono a tre) i problemi non sono pochi: difesa imbarazzante, centrocampo da sistemare, attacco col solo Kean al meglio.

L’attenuante esiste ed è concreta. Anzi, per la verità sono tre. La prima: Palladino è arrivato a Firenze con l’idea del ribaltone (dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1) e ci vuole tempo perché la squadra riesca ad assorbire i profondi cambiamenti. La seconda: il miglior acquisto della Fiorentina, Albert Gudmundsson, deve ancora debuttare. La terza: alcuni giocatori fondamentali per questo cambiamento (Moreno, Gosens, Adli, Bove e Cataldi) sono arrivati solo nei giorni di vigilia della gara col Monza.

Quest’ultima è la ragione per cui domenica 15 settembre, a Bergamo, Palladino probabilmente non cambierà assetto. E’ pensabile che vada avanti per la sua strada, la difesa a tre, il centrocampo a due e i due esterni/trequartisti dietro il centravanti. Per la prima volta ha tutti (quasi tutti) i giocatori a disposizione ed è normale che verifichi ancora la sua idea iniziale. La domanda è: se anche a Bergamo la Fiorentina non sarà convincente come non lo è stata finora, Palladino cambierà o no?