Gosens: "Gasperini un genio, da Palladino mi aspetto la stessa cosa"

"Fiorentina nel destino"

Durante il suo intervento l'esterno mancino ha poi raccontato un curioso retroscena: "Venire qui era nel destino, stavo per acquistare una casa in Toscana. Firenze è la piazza giusta per crescere. Ci sono tutti i presupposti per fare lo stesso percorso dell'Atalanta - ha proseguito -. C'è un centro sportivo incredibile, mai visto in vita mia. C'è il mix giusto tra giocatori giovani ed esperti. Kean protegge molto bene la palla, è forte forte. Mi piace tanto. Spero di avere una connesione importante con lui e con tutti gli altri". Nel corso della conferenza Gosens ha voluto anche sottolineare l'importanza di questo suo ultimo trasferimento: "La Fiorentina rappresenta molto per me. Ho voluto vivere un'altra esperienza in Italia, perché in Germania non mi sono trovato particolarmente bene. Berlino non è mai stata casa come lo è l'Italia. Per questo il desiderio di tornare in Italia è stato molto forte. Sono grato alla Fiorentina per questa opportunità".