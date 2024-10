Palladino e la frase in conferenza prima della Conference: "Fiorentina, sto dando tutto..."

Dopo la qualificazione sofferta più del dovuto contro la Puskas Akademia, la Fiorentina inizia il suo percorso in Conference League. Per i viola l'esordio sarà contro i gallesi del The New Saints : l'allenatore Raffaele Palladino , insieme a Edoardo Bove , ha presentato la partita.

Fiorentina, le parole di Palladino

Queste le parole in conferenza stampa: "Non c'è tempo per le emozioni, è una partita importante domani. Sappiamo di giocare su tre fronti. Siamo concentrati per fare una grande prestazione e vincere. Le responsabilità stimolano a far meglio, vogliamo offrire una grande prestazione e siamo pronti. Ho la fortuna di avere un grande gruppo, tutti sono pronti per scendere in campo. Domani è un'occasione per chi andrà in campo per dare ulteriori conferme. È vero che ci manca qualche punto. Anche per questo domani vogliamo una grande prestazione. A Empoli, però, siamo stati solidi. Siamo mancati in avanti ma gli attaccanti si sono sacrificati. Vogliamo tornare a sorridere. I nuovi si stanno adattando, stiamo cercando l'alchimia, è un percorso che stiamo facendo insieme. Il solco è tracciato, la strada è quella giusta. È un momento di lavoro per trovare soluzioni. Vivo al Viola Park, cerco di curare ogni aspetto. Sto dando cuore e anima per ottenere i risultati. Sappiamo che nel calcio siamo vincolati a questi".

Palladino parla di Gudmundsson

L'allenatore ha poi parlato anche di Gudmundsson: "La scaramuccia sulla punizione a Empoli può essere vista come un litigio ma per me non lo è. Si vede in tante partite, ci tengono, sente la responsabilità. Ci sono gerarchie su rigori e punizioni, è ovvio che ognuno voglia dare il proprio apporto. Sono ragazzi seri, si vogliono bene. Chi vuole farli passare per litigiosi si sbaglia, lavoriamo per il bene della Fiorentina. Albert lo valutiamo, ha fatto due spezzoni, pian piano bisogna portarlo in condizione".