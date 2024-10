Fiorentina, Madragora operato: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Rolando Mandragora può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Si temeva il crociato e invece per il centrocampista viola si tratta "soltanto" di una lesione del menisco mediale , questo dice il bollettino medico dopo gli esami clinici: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro . La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito", fa sapere la Fiorentina in un comunicato ufficiale.

Mandragora, i tempi di recupero

Mandragora si è infortunato nella partita di Conference League vinta dalla Fiorentina contro The New Saints. Un suo tiro a giro di destro è finito sul palo e sullo slancio del movimento l'ex Torino è ricaduto male sul ginocchio sinistro. Subito il dolore e le lacrime, oggi (venerdì) l'intervento riuscito che fa già scattare il countdown per il rientro in campo: il centrocampista di Palladino dovrebbe tornare tra circa un mese.