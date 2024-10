Palladino: "Fiorentina? La svolta con la Lazio. Su Kean possiamo aprire un libro"

Raffaele Palladino ha tracciato un primo bilancio della sua nuova avventura alla Fiorentina: "Sicuramente positivo per quanto mi riguarda e per i risultati che sono arrivati - le parole del tecnico viola a Sky Sport - Ci sono aspetti su cui migliorare e stiamo lavorando per questo, all'inizio abbiamo avuto delle difficoltà a trovare l'identità di squadra e ora siamo sulla strada giusta. C'è stata una grande crescita nei ragazzi, abbiamo una sola sconfitta in quella che probabilmente è stata la miglior partita giocata, cioè contro l'Atalanta". Quella strada giusta, come ricorda l'allenatore dei gigliati, che forse è stata imboccata tra il primo e secondo tempo della partita casalinga contro la Lazio: "In quei 15 minuti si analizza il primo tempo, ho pensato di cambiare sistema di gioco perché la squadra può farlo vista la passata stagione con Italiano - spiega - Nei primi mesi abbiamo lavorato con un sistema diverso, con la difesa a tre, ma sono felice perché la squadra ha raggiunto la maturità per fare entrambi i sistemi di gioco".