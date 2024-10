Fiorentina, poker al San Gallo: Ikoné da applausi, che doppietta in Conference!

Partita pazza, sia in campo che fuori , in Svizzera tra San Gallo e Fiorentina : 4-2 per i viola che escono dalla trasferta di Conference League con tre punti fondamentali e sudati più di quanto ci si aspettasse.

Vince ancora la Fiorentina: punteggio pieno in Conference League

Fiorentina che soffre nelle prime battute del match per poi crescere e farsi annullare anche un gol di Kouamé per fuorigioco. Nel momento migliore dei viola, arriva la rete del vantaggio del San Gallo con Mambimbi che sfrutta un errore della difesa. La squadra di Palladino pareggia e sorpassa nel giro di quattro minuti nella ripresa: al 50' Martinez Quarta di testa firma l'1-1, al 54' Ikoné sfrutta il bell'assist di Bove per portare avanti i suoi. Vantaggio che però dura appena otto minuti a causa del nuovo pareggio, stavolta svizzero, segnato da Gortler. La Fiorentina non molla e si aggrappa ai tre punti ancora grazie a Ikoné che capitalizza in area. Nel finale la rete di Gosens chiude i discorsi. Viola a punteggio pieno dopo la vittoria all'esordio contro il The New Saints.