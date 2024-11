Infortunio Richardson: esito degli esami, condizioni e tempi di recupero

Tegola per Raffaele Palladino , nel cuore della sosta dedicata alle nazionali. Dopo il problema al polpaccio accusato nella giornata di martedì, nel corso dell'allenamento con il suo Marocco , Amir Richardson è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per comprendere la reale entità dell'infortunio muscolare e i tempi di recupero .

Infortunio Richardson, c'è lesione: i tempi di recupero del centrocampista della Fiorentina

Allarme in casa Fiorentina per l'infortunio muscolare di Amir Richardson, che "nella mattinata di oggi, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì. Gli esami strumentali effettuati - si legge nella nota ufficiale del club viola - hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni". Il classe 2002 sarà costretto a rimanere ai box per almeno 30-40 giorni, più un percorso di riatletizzazione che rischia di mettere a repentaglio quel che rimane del suo 2024.