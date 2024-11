Bove: "Vi dico il momento più difficile in carriera. Fiorentina? Il posto perfetto"

Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina, Edoardo Bove ha parlato della sua nuova avventura in maglia viola: " I pregi sono giocare in un ambiente con tifosi speciali, le strutture che abbiamo, c'è tutto per fare benissimo e per crescere . La città, che è bellissima e in cui si vive benissimo. Il cibo, che è ottimo. A livello calcistico è il posto perfetto per giocare a calcio ".

Bove: "In quel momento mi è crollato il mondo addosso"

"Difetti? Non lo so - ha proseguito l'ex Roma - non me ne vengono in mente. C'è pressione per il risultato, si sente, la gente dopo 2-3 risultati non buoni rompe un pochino, ma è anche normale che sia così". Infine, è tornato sul periodo nelle giovanili giallorosse: "Il momento più difficile della mia carriera? Sono stati due. Gli infortuni sono un momento difficile perchè ti tengono lontano dal campo, che è la cosa per me più importante. Una volta in Primavera alla Roma prima delle fasi finali di campionato mi sono rotto il braccio, sono riuscito comunque a giocare con un tutore, ma il quel momento mi è crollato il mondo addosso. Ho poi avuto un altro infortunio quando ero più piccolo".