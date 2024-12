Bove diretta, come sta dopo il malore: aggiornamenti e ultime notizie LIVE

Edoardo Bove è stato colto da un malore in campo durante Fiorentina-Inter, rinviata a data da destinarsi. Dopo la paura in campo, il giocatore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Careggi, dove è stato sedato e ricoverato in terapia intensiva. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, con l'ex Roma che viene costantemente monitorato. Segui tutte le notizie in diretta.

9:45

Bove, esclusi danni al sistema nervoso e cardio-respiratorio

L'equipe medica del pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi, a seguito degli accertamenti svolti nella serata, ha escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.

9:42

Bove, in ospedale Cataldi, Ferrari e Pradé

Dopo l'arrivo del mister Raffaele Palladino, ha raggiunto l'ospedale di Careggi anche Danilo Cataldi. Intorno alle ore 10 sono attesi anche i dirigenti viola Alessandro Ferrari e Daniele Pradé.

9:38

Bove, cosa è successo in campo: la ricostruzione

È il minuto 17, fino a quel momento Edoardo non ha dato cenni di malessere, correva e si batteva come fa sempre. Poi con il gioco fermo e la palla lontana, d’improvviso Bove va giù. La scena, ripresa dal telefonino di uno spettatore della tribuna, fa paura. Edoardo è in ginocchio, davanti a Dumfries, come se si stesse sistemando le scarpette, si rialza, fa un passo, due, tre, ne contiamo nove, poi comincia a barcollare e va giù. Se ne accorgono per primi Dumfries, Barella e Calhanoglu, urlano verso la panchina della Fiorentina per chiamare il medico in campo. Lo stesso fa Doveri. Corre Beltran verso il suo compagno, mentre Gosens e Cataldi si inginocchiano per girargli la testa, Danilo gli sposta la lingua per evitare che non affoghi. Bove è privo di conoscenza. Kean, lì vicino, si mette le mani nei capelli, De Gea corre dalla sua porta verso il punto dove è crollato. De Vrij è disperato, non sa dove guardare. Arrivano i medici, la barella, intorno a Edoardo è il caos.

9:30

Bove-Roma, un legame indistruttibile

La Roma ha dedicato un posto per il suo ex giocatore: «Uno di noi, siamo tutti con te». La storia professionale tra Bove e la squadra del cuore non è finita nel migliore dei modi. Edoardo ha sofferto molto il distacco, determinato da una governance aziendale e tecnica non più operativa a Trigoria. Ma il legame resta indistruttibile.

9:25

Bove, Palladino è arrivato all'ospedale Careggi

Presente all'ospedale anche il dottor Luca Pengue, responsabile medico dello staff medico della Fiorentina che ha trascorso fino alla tarda serata di ieri sera, rientrando già stamattina. Alle 9 è tornato anche Raffaele Palladino, accompagnato dal team manager Simone Ottaviani.

9:20

Bove, la famiglia e la fidanzata al suo fianco

Presenti all'ospedale Careggi fin dal primo minuto del suo ricovero ci sono i genitori di Bove, Giovanni e Tanja, e anche la fidanzata Martina.

9:17

Bove ricoverato, notte tranquilla in terapia intensiva

Secondo le ricostruzioni, Bove ha passato una notte tranquilla all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze. Il centrocampista della Fiorentina si trova ancora in sedazione farmacologica. I primi accertamenti di ieri avevano escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Il prossimo bollettino medico è atteso verso la tarda serata di oggi.

9:10

Bove, attesa per un nuovo bollettino medico

Dopo il primo comunicato di ieri, si aspetta in giornata un nuovo bollettino medico sulle condizioni di Edoardo Bove, ricoverato all'ospedale Careggi.

9:02

Malore Bove, Castellacci: "In Italia siamo rigidi ma è giusto così"

"Spesso e volentieri vediamo giovani aitanti sportivi, ma possono nascondere delle patologie cardiovascolari o neurologiche. Ecco perché ripetiamo in maniera quasi ossessiva quanto sia importante l'esame di idoneità, non possiamo trascurare questo unico test che abbiamo in Italia. Sul comunicato diramato dalla Fiorentina non possiamo dire di più. La cosa che ci tranquillizza tanto è che non ci siano stati eventi che abbiano provocato danni neurologici e cardiovascolari, ci leva tanto di quell'ansia che abbiamo avuto all'inizio". Queste le parole dl professore Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed esperto di medicina dello sport. "Il test d'idoneità è l'unica visita che ti permette di fare uno screening iniziale che può salvare tante persone. In Italia siamo molto rigidi, in altri paesi ci sono visite molto più superficiali, in alcuni paesi neanche esiste e si dà solo la responsabilità al calciatore. Sono convinto che si abbia ragione in Italia, anche se salvi una sola persona, è una vita salvata ed è troppo importante"

8:55

Bove, l'ansia vola fino a Roma: la reazione dei calciatori

Sgomento tra i giallorossi dopo la notizia del malore di Bove. In tanti chiedevano informazioni facendosi coraggio a vicenda dopo l'allenamento a Trigoria. Il più preoccupato, comprensibilmente, era Nicola Zalewski, coetaneo di Edoardo. LEGGI TUTTO

8:45

Bove a terra, le lacrime dei compagni in campo

Le immagini di ieri in campo poco dopo il malore di Bove, con i suoi compagni di squadra in lacrime.