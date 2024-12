Coreografia per Bove al Franchi per Fiorentina-Empoli: cosa faranno i tifosi

Dopo il malore di Edoardo Bove e la grande paura , la Fiorentina tornerà in campo al Franchi stasera, mercoledì 4 dicembre, nel derby contro l' Empoli , match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Diramata la lista dei convocati: oltre a Bove, unico indisponibile per Palladino è lo squalificato Rolando Madragora . Convocato invece il portiere (classe 2006) Martinelli , possibile titolare stasera contro l'Empoli. Per l'occasione, la Curva Fiesole ha annunciato una scenografia da dedicare al centrocampista e a tutta la squadra.

Fiorentina-Empoli, scenografia per Bove e la squadra

Questo, infatti, il comunicato pubblicato sui social dal tifo organizzato della Fiorentina: "Per la partita di questa sera contro l'Empoli la Curva Fiesole metterà in scena una scenografia che riguarderà solo un settore della curva. Le regole e i tempi di esecuzione sono le stesse di domenica. Invitiamo il resto dello stadio a portare una sciarpa e a tenerla tesa per tutta la durata dell'inno della Fiorentina e di Allevi. È il momento di restare uniti, di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per tutti i nostri ragazzi".