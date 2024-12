Bove diretta aggiornamento sulle condizioni: come sta e ultime notizie di oggi LIVE

FIRENZE - Come sta Edoardo Bove ? È la domanda che si fa tutto il mondo del calcio, in Italia ma anche all'estero, dopo aver visto la morte in faccia durante il primo tempo di Fiorentina-Inter . Il centrocampista è uscito dalla terapia intensiva sll'ospedale Careggi di Firenze ma è ancora ricoverato. Bove è vigile e quindi il peggio sembra passato. Ma in queste ore sono attesi altri esami per capire l'origine del malore. Segui la giornata in diretta.

11:00

Pradè, le parole dopo Fiorentina-Empoli

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè: "Un grande peccato, per noi la Coppa Italia era una competizione importante e ci tenevamo visto che negli ultimi tre anni abbiamo fatto tre semifinali. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi meglio ma è andata così. C'è stato un po' di contraccolpo psicologico, ci stava di avere difficoltà a inizio gara dopo quanto successo negli ultimi giorni a causa del malore accusato da Bove".

10:38

Bove e la possibilità del defibrillatore, nessuna conferma

Ad ora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito e pertanto, nel rispetto del ragazzo e della sua privacy, meglio non sbilanciarsi sulla possibilità di un eventuale defibrillatore. Anche perché conferme ufficiali non ce ne sono

10:28

Bove, il messaggio privato di Lorenzo Pellegrini

In un mondo di ostentazione social Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha scelto di far sentire a Bove tutta la sua vicinanza privatamente: "Il suo pensiero- scrive Jacopo Aliprandi sul Corriere dello Sport di oggi - in questi ultimi giorni è andato tutto a Edo Bove che ha sentito privatamente per fargli sentire la vicinanza di tutta la Roma. Nessun post social, nessun messaggio pubblico: Lorenzo in questo momento vuole stare lontano dai riflettori, e lavorare sodo per ritrovare la forma migliore, fisica e mentale". LEGGI QUI TUTTO L'ARTICOLO

10:21

Cobolli e il grande affetto per Bove

Ieri a Milano, ai SuperTennis Awards, c'era anche Flavio Cobolli. E i suoi pensieri, oltre che per il tennis, sono stati tutti per l'amico Edoardo Bove

10:09

Bove, cosa è successo e il retroscena dei medici

Bove, come logico, si interroga su cosa sia successo al suo corpo. Il Corriere Fiorentino racconta un retroscena che fa ben capire come Edoardo e la sua famiglia stiano affrontando tutto questo: "Da parte loro i sanitari sono rimasti colpiti dalla maturità e dalla cultura del paziente. Ed emerge l’immagine di un giovane che ha ben chiaro il percorso che lo aspetta, sempre attento ad ascoltare e a confrontarsi su ogni aspetto clinico, per nulla intenzionato a delegare qualsiasi decisione ad altri".

9:56

Bove, l'iniziativa della Fiesole

Non solo simboli, ma anche solidarietà: il popolo viola ha deciso di unirsi per una colletta speciale. E così, nel prepartita di ieri in Coppa Italia, alcuni ragazzi della Curva Fiesole hanno raccolto fondi, chiedendo ai tifosi presenti, che saranno destinati all'acquisto di defibrillatori per impianti sportivi nel territorio fiorentino.

9:55

Bove, perché lui e la famiglia chiedono privacy

Edoardo Bove, i genitori e la fidanzata sono persone molto riservate. Lo sono sempre state, Edo utilizza i social con il contagocce e, come lui, chi gli sta vicino. Ecco perché, in questi giorni delicatissimi, chiedono privacy e rispetto, come ha lasciato intendere Cataldi in conferenza stampa

9:53

Bove, come sta e quale futuro

In questo momento Edoardo sta meglio ma è chiaro che tutti i pensieri riguardano il futuro: tornerà a giocare? E se sì, quando? E dove: all'estero o potrà tornare anche in Italia? Tutte domande, ad ora, senza risposta

9:49

Cataldi si emoziona in tv per Bove

Il compagno di squadra, anche lui romano, ha parlato di Edoardo. APPROFONDISCI

