Bove diretta, come sta dopo il malore e ultimi aggiornamenti LIVE

FIRENZE - Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove , centrocampista della Fiorentina ricoverato all' ospedale Careggi dopo il malore che lo ha colpito nel corso della sfida contro l' Inter di domenica scorsa. Segui la giornata in diretta

8:09

Bove, c'è anche un discorso tecnico

La priorità, inutile dirlo, è naturalmente la salute di Bove. Ma adesso la Fiorentina deve ragionare anche su come sostituire un giocatore che per Palladini è sempre stato preziosissimo: la prima ipotesi è la crescita di Sottil

8:01

Bove cosa è successo, quando si capirà la situazione

Stando a quanto filtra, al netto della richiesta di privacy del giocatore, della famiglia e della Fiorentina, sembra che un quadro più chiaro della situazione si avrà dopo il week end. Sarà Edoardo, in prima persona, a prendere tutte le decisioni sul suo futuro

7:51

Bove, la bella iniziativa social dell'agente: quante adesioni

Giocatori, dirigenti, appassionati, tifosi e giornalisti: quanto affetto per Edoardo Bove. Il suo agente, Diego Tavano, ha iniziato pubblicando una maglia numero 4 di Bove (della Fiorentina) e ha invitato tutti a condividerla. Detto, fatto: l'iniziativa, da ieri, è diventata virale

7:49

Come sta Bove, i compagni sempre con lui

Non solo la famiglia, ma anche i compagni sono sempre con Bove. A partire da Cataldi o vanno a trovarlo o lo chiamano e gli scrivono di continuo

7:48

Bove, quinto giorno nell'ospedale Careggi

Quinto giorno all'ospedale Careggi di Firenze per Edoardo Bove. Non si sono novità, per ora, in merito ad eventuali bollettini da parte della Fiorentina o dello stesso ospedale

7:42

Bove, cosa è successo a Firenze: dai test tutta la verità

Proseguono i controlli per il centrocampista all'Ospedale Careggi: tutto quello che c'è da sapere.

7:20

A proposito di Bove e del defibrillatore Icd

