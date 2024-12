Dodo contro Italiano: “Tre anni con noi, rispetto. Al ritorno a Firenze...”

BOLOGNA - Un finale al veleno quello tra Bologna e Fiorentina. L’ esultanza dell’allenatore bolognese Vincenzo Italiano - ex tecnico della formazione toscana - non è piaciuta né ai dirigenti toscani, né ad alcuni giocatori. Al triplice fischio, Italiano ha avuto modo di esultare insieme a un suo collaboratore dello staff tecnico prima di rientrare negli spogliatoi. L’atteggiamento non è piaciuto a Daniele Pradè che ha criticato l’allenatore del Bologna che ha poi avuto modo di replicare in sala stampa.

Italiano, la frecciata di Dodo dopo Bologna-Fiorentina

Ma l’atteggiamento di Vincenzo Italiano non è piaciuto neanche a qualche suo ex calciatore che fino allo scorso anno aveva lavorato con lui a Firenze. Il terzino Dodo - sul proprio profilo - non ha risparmiato il suo ex allenatore. “Andiamo, ho sempre fiducia in questa squadra, continuiamo nel nostro cammino, e al ritorno vedranno l’inferno che è Firenze. Rispetto, soprattutto perché sei stato 3 anni con la nostra squadra”.