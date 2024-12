Fiorentina, Kean ha pubblicato il suo primo album da rapper

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha pubblicato il suo primo album da rapper, intitolato "Chosen". Una passione per la musica che l'accompagna da tempo, oltre alla sua carriera calcistica. Ieri sera a Milano, si è svolto un evento esclusivo per l'ascolto in anteprima del disco, con la partecipazione di numerosi ospiti.