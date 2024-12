Bove torna al Franchi per Fiorentina-Udinese: prima volta dopo il malore

Edoardo Bove torna allo stadio "Franchi". Il classe 2002, infatti, sarà presente in tribuna domani, lunedì 23 dicembre, in occasione della sfida della Fiorentina contro l'Udinese, che avrà il calcio d'inizio alle 18:30. Si tratta della prima volta allo stadio per Bove dal malore accusato contro l'Inter il primo dicembre.