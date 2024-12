Bove, tutto pronto per il ritorno al Franchi stasera: i dettagli

Sarà difficile che la testa non torni immediatamente a quel Fiorentina- Inter del primo dicembre, quando tutto diventò buio e il mondo del calcio visse ore di apnea. Ma ciò che conta è che, grazie alla prontezza del comparto sanitario (e a quella di Danilo Cataldi),Il ventiduenne questa sera siederà sugli spalti dello stadio Franchi per la prima volta da quella tragica domenica. Saranno attimi commoventi, quanto entusiasmanti. Perché Firenze lo sa bene, in passato ha già vissuto circostanze di grande angoscia. Quindi adesso è il momento di sorridere.

Il Franchi è pronto ad accogliere Edoardo Bove con la festa che merita. Le ventimila persone attese a Campo di Marte abbracceranno idealmente il centrocampista romano, gli faranno sentire il loro amore dal vivo. Sarà l'ennesimo attestato di affetto di una piazza che non si è risparmiata durante il periodo di degenza. A cominciare dallo striscione affisso davanti all’ospedale di Careggi dopo la disavventura capitata tre settimane fa. «Forza Edoardo, Firenze è con te» fu il messaggio di vicinanza della città al giocatore. Sembra passata un'era geologica, e invece eccoci qua a presentare Fiorentina-Udinese. I cancelli dello stadio apriranno alle 16:30 «per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli» come comunicato dal club stesso.



Trattandosi di campionato, Raffaele Palladino ha già messo in conto di schierare De Gea dal primo minuto. Per quanto riguarda la difesa, invece, sarà l'occasione di Kayode. Il terzino classe 2004 cerca spazio, ed è pronto a sfruttare l'assenza dello squalificato Dodo per dimostrare all'allenatore di meritarsene di più. Occhio anche al possibile avvicendamento tra Comuzzo e Pongracic, con le quote di quest'ultimo in leggero rialzo.

Non dovrebbero esserci dubbi sull'impiego di capitan Ranieri. Sulla fascia sinistra si scalda Gosens che, dopo il turno di riposo in Conference League, tornerà ad occupare la sua posizione di competenza.

Con ogni probabilità l’ex Lazio sarà in campo dall’inizio, e affiancherà come sempre il francese Adli per una mediana altamente qualitativa. In attacco è previsto il ritorno di Colpani che ha voglia di alzare il livello delle proprie prestazioni.