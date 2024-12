Bove in panchina con la Fiorentina: come è possibile? Concessa una deroga speciale

Edoardo Bove sarà in panchina . Novità importante a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Udinese , sfida valida per la 17esima giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:30. L'ex centrocampista della Roma non seguirà i compagni dalla tribuna, ma da bordocampo.

Bove in panchina per Fiorentina-Udinese: deroga speciale per il ritorno al Franchi

In occasione di Fiorentina-Udinese, ad Edoardo Bove è stata concessa una deroga speciale, per poter seguire la squadra di Raffaele Palladino direttamente dalla panchina. L'ex Roma, dunque, non sarà in tribuna con la dirigenza viola, bensì al fianco dei compagni. Pur non potendo scendere in campo, l'ok della Lega rappresenta per Bove un primo passo verso la normalità, a 22 giorni dal malore accusato al 17' di Fiorentina-Inter.