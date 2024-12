Vlahovic "rompe" la mano a De Gea e non ci crede: che parata in Juve-Fiorentina!

Vlahovic e il miracolo di De Gea in Juve-Fiorentina

La Juve batte una punizione velocemente cogliendo di sorpresa la difesa della Fiorentina. Vlahovic sfila dietro la linea, con un grande stop di petto se la porta avanti per calciare di forza al volo sul primo palo. Lì però ci trova la mano di De Gea che con un miracolo salva la Fiorentina. Il portiere poi rimane a terra per un problema alla mano dopo quel tiro, ed entra in campo anche lo staff medico per verificare. Mentre è a terra, arriva Vlahovic per fargli i complimenti per la parata e se ne va con una faccia incredula. Il portiere poi è rimasto regolarmente in campo.