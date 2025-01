Palladino sul Napoli: "Tra le favorite per lo scudetto, ma la Fiorentina..."

"Ci aspetta una partita difficile, contro una delle squadre favorite per lo scudetto, piena di grandi giocatori e guidata da un grandissimo allenatore che stimo molto". Così Raffaele Palladino alla vigilia di Fiorentina-Napoli , gara valida per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie A .

Palladino: "Il pareggio con la Juve ci ha dato fiducia e consapevolezza"

L'allenatore della Viola ha poi aggiunto: "Davanti ai nostri tifosi vogliamo e faremo di tutto per toglierci una bella soddisfazione. Da Torino (2-2 con la Juve) ci portiamo dietro una buona prestazione contro un grande avversario, oltre a fiducia e consapevolezza. Adesso bisogna continuare a crescere e ad affrontare le grandi sfide con questa mentalità".

Conte: "Palladino? Gli auguro il meglio dopo la partita col Napoli"

Direttamente da Castel Volturno è arrivato il commento di Antonio Conte alle parole di Palladino: “Quando Palladino è arrivato alla Juve io ero sul viale del tramonto. Ha bruciato le tappe a livello di allenatore. È passato dall’allenare la Primavera del Monza alla prima squadra. Ora è arrivato alla Fiorentina, dove le aspettative sono alte e sta facendo molto bene. Gli auguro il meglio dopo la partita che giochiamo noi, a parte la partita col Napoli. Ha detto che lottiamo per lo scudetto? Se siamo lì che deve dire. E poi è napoletano, non si può inimicare i napoletani. Siamo lì. Speriamo di trovare allenatori che continuano a indicarci in lotta per lo scudetto”.