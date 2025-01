Palladino dopo Fiorentina-Napoli: "Risultato difficile da accettare"

Prova di forza del Napoli, che ha battuto al Franchi la Fiorentina per 3-0 nell'incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate per la squadra di Palladino, che al termine della partita ai microfoni di DAZN ha dichiarato: "Questo risultato è difficile da accettare. I ragazzi meritavano qualcosa in più per come hanno giocato".