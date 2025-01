Folorunsho alla Fiorentina: manca il via libera di Conte

FIRENZE - Ancora tutto fermo per Michael Folorunsho . La Fiorentina sta aspettando segnali dal Napoli , la cui dirigenza esita a dare il via libera alle visite mediche del centrocampista romano perché vuole prima chiudere per il sostituto. Folorunsho scalpita, è già d’accordo su tutto con la società viola, ma sa di dipendere indiscutibilmente dalle dinamiche di mercato partenopee. Il tecnico azzurro, Antonio Conte, vuole mantenere lo stesso numero di tesserati . Nel frattempo i toscani continuano a monitorare Leonardo Spinazzola in caso si dovessero creare i presupposti per lo scambio con Cristiano Biraghi .

Pablo Marì verso la Fiorentina

Lo spagnolo ha fatto sapere al Monza che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, tuttavia i brianzoli non hanno fretta di cederlo. Prima devono garantirsi un successore all'altezza, che non è escluso possa essere Matias Moreno come contropartita tecnica. Sta di fatto che Pablo Marí è affascinato dalla corte della Fiorentina, quindi sta spingendo per andare via. La data da cerchiare in rosso è lunedì 13, quando Fiorentina e Monza avranno modo di confrontarsi a margine dell'incontro di campionato.

Fiorentina, c’è Parisi in uscita

Il primo indiziato a lasciare Firenze porta il nome di Fabiano Parisi. L’esterno viola non ha fatto mistero della propria volontà di scendere in campo con più costanza: «Mentalmente è molto dura non giocare» ha detto dopo Juventus-Fiorentina. Così come il suo procuratore un mese fa ha annunciato che sarebbe partito: «A gennaio se ne andrà». In pratica resta da capire dove. L’ex Empoli ha rifiutato il Como, potrebbero tornare alla carica i club che si erano fatti avanti negli ultimi mesi: Milan o Fenerbahce.

Kayode verso la Premier League

Poi c’è il caso di Michael Kayode, che non è soddisfatto del minutaggio raccolto in questa prima metà di stagione. Il classe 2004 sta aspettando l'offerta giusta per tornare a giocare con regolarità. Il campionato più accreditato, al momento, è la Premier League, da dove sono emersi i sondaggi di Brighton e Brentford. Occhio anche alla Roma che recentemente ha manifestato un timido interesse. Sarà inoltre da monitorare la situazione di Christian Kouame, per il quale ad oggi non si è fatto avanti concretamente alcun club.