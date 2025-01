Fiorentina, i convocati di Palladino per il Torino: fuori Kayode e Ikoné

Sfida delicata per Palladino : la Fiorentina non vince da oltre un mese e al Franchi arriva il Torino . L'allenatore dei viola dovrà fare a meno di Kayode e Ikoné , oltre a Biraghi, Bove e Cataldi.

Fiorentina, i convocati per il Torino

I due sono sempre più vicini a una cessione all'estero. Il Brentford continua a spingere per Kayode, che potrebbe uscire in prestito con opzione. Al di là della formula la destinazione più concreta per il terzino piemontese è proprio la Premier League. Kayode, in virtù del poco spazio avuto a disposizione quest'anno, vuole cambiare aria. Jonathan Ikoné invece aspetta un passo in avanti concreto da parte del Paris FC, squadra che lo intrigherebbe.

Questa la lista completa dei giocatori a disposizione di Palladino: De Gea, Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini, Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson, Beltran, Colpani, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil.