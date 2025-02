Fiorentina e Genoa in campo nel secondo tempo dopo 30 minuti: il motivo

FIRENZE - Quasi trenta minuti per riprendere a giocare, un'attesa che nessuno al Franchi riusciva a spiegarsi. Il secondo tempo di Fiorentina-Genoa è ripartito in grande ritardo e l'intervallo, di fatto, è durato molto di più del canonico quarto d'ora. Una volta che le squadre sono rientrate sul terreno di gioco dopo il 2-0 della Viola maturato nel primo tempo, l'arbitro Collu di Cagliari non ha concesso subito l'ok e la ripresa è slittata di circa quindici minuti. Momenti di incertezza che hanno inizialmente generato confusione tra gli spalti e in campo.