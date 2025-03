Fiorentina, due big salteranno il Napoli: pesano le squalifiche

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha riassaporato il gusto della vittoria nell'anticipo del Franchi, superando di misura il Lecce di Marco Giampaolo , ma ha perso due pedine importanti in vista della prossima trasferta di Napoli . Al Maradona, infatti, non ci saranno gli squalificati Zaniolo e Mandragora . E ora, il tecnico viola è chiamato a trovare soluzioni alternative in attacco e in mezzo al campo.

Fiorentina, Zaniolo e Mandragora squalificati contro il Napoli

Al 61' di Fiorentina-Lecce, non sono mancate le proteste di Nicolò Zaniolo per il giallo estratto dall'arbitro Marinelli per una presunta gomitata ai danni di Baschirotto. Scontro aereo che ha visto il difensore salentino avere la peggio, con il replay che però ha di fatto scagionato l'ex Roma, che aveva tentato solo di prendere la posizione, allargando il braccio destro. Era diffidato, salterà la super sfida con il Napoli di Conte, in programma domenica alle ore 15 al Maradona. Medesimo destino per Rolando Mandragora, ammonito dal direttore di gara al termine dell'azione che ha portato Danilo Veiga a sciupare il possibile 1-1 a pochi passi da De Gea. Punito per eccesso di foga, il classe '97 sarà appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Fiorentina-Napoli, chi al posto di Zaniolo e Mandragora

Zaniolo e Mandragora avranno ugualmente la possibilità di scendere in campo la prossima settimana, in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Conference League, che vedrà la squadra di Palladino affrontare i greci del Panathinaikos, giovedì ad Atene alle ore 18:45. Domenica 9 marzo, però, sarà necessario effettuare delle rotazioni, ecco perché l'allenatore della formazione gigliata sta già studiando le alternative in attacco e in mediana. Davanti, Moise Kean farà di tutto per esserci, ma attende l'ok dello staff medico dopo il trauma cranico riportato al Bentegodi di Verona. A centrocampo, invece, scalpita Fagioli, ieri entrato al posto di Cataldi al 69', per incrementare la qualità del palleggio viola. Rientrerà da squalifica anche Richardson, che si candida per una maglia da titolare.