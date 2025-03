Fiorentina, Palladino e la vittoria contro la Juve: "Me l'avevano chiesta dal primo giorno"

Fiorentina, le parole di Palladino

Palladino prosegue: "Una notte perfetta. I ragazzi hanno messo tutto in campo, abbiamo accettato di andare uno contro uno nei duelli a tutto campo. Il nostro coraggio è stato ripagato, abbiamo fatto anche una grande partita a livello tecnico. Lo step che chiederò ora alla squadra è quello di maturità. Se vogliamo portare la Fiorentina più in alto dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. La squadra a cena? Adesso ti chiedono i giorni liberi, per stare con le famiglie perché si gioca tanto. Domani decideremo. Noi dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa, non abbiamo fatto ancora nulla anche se questa partita resterà nella storia. Siamo felici di questa grande prestazione, ma ora bisogna recuperare i giocatori che sono stati fuori per fare un rush finale importante".

"Una notte magica. Voglio portare la squadra più in alto possibile"

L'allenatore è intervenuto anche a Sky Sport: “Cerchiamo di studiare sempre gli avversari. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita. Ci siano allenati solo sabato, non è stato semplice. Stasera abbiamo messo in difficoltà la Juventus, è stata una notte magica, siamo felici per aver dato una gioia ai nostri tifosi. Ora bisogna avere la maturità di fare lo step che ci manca, ossia fare queste prestazioni anche contro le squadre che sono sotto di noi in classifica. Noi dobbiamo fare la lotta con noi stessi. Voglio portare la Fiorentina più in alto possibile. Il campionato è stato altalenante ma ora siamo crescendo, sia come gruppo che a livello individuale. Sto vedendo belle cose, in allenamento e in partita. Stasera mi è piaciuto tutto: spirito, coraggio, prestazione”.