Vlahovic in panchina, i tifosi della Fiorentina non dimenticano: lo sfottò del Franchi è virale

Vlahovic spettatore contro la Fiorentina, i numeri in stagione con la Juve

Vlahovic è rimasto in panchina per tutta la partita. Dall'arrivo di Kolo Muani il suo minutaggio si è ridotto. Prima del mancato impiego contro la Fiorentina ha giocato solo otto minuti contro il Verona ed è stato impiegato per un quarto d'ora contro l'Atalanta: innescando, con un errore, il gol del 4-0 di Lookman. Il contratto del centravanti serbo scadrà il 30 giugno 2026. Nella stagione in corso ha realizzato 14 gol in 34 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Vlahovic nessun gol da ex alla Fiorentina: il rendimento contro la Viola

Da quando Vlahovic ha ceduto alle lusinghe della Vecchia Signora e ha lasciato la Fiorentina non ha mai lasciato il segno da ex: in sette incroci nessun gol, nessun assist e due panchine. Prima di ieri, anche il 3 settembre 2022 non era sceso nemmeno in campo (1-1 al Franchi). Uno score complessivo che, per primi, hanno ben presente i sostenitori della Viola. Che non hanno dimenticato lo "sgarbo" di Dusan e non hanno perso l'occasione per una provocazione goliardica. A fare da contraltare alla loro gioia, lo sguardo serio con cui Vlahovic ha seguito le operazioni di gioco: immortalato dalle telecamere di Dazn che, ovviamente, sono andato a cercarlo nel corso della partita.