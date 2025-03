Dedica a Bove la tesi di laurea, il messaggio della studentessa è commovente: "Mi hai cambiato la vita..."

Quante vite può cambiare un attimo. È quello che è successo il primo dicembre 2024, quando al Franchi Edoardo Bove si è accasciato a terra dopo 17' di Fiorentina-Inter . Da lì, la corsa in ospedale, l'operazione e il ritorno con la squadra. Solo a bordo campo, però, per calzare di nuovo gli scarpini bisogna aspettare ancora. Se la vita di Edo è stata completamente rivoluzionata, un avvenimento del genere ha toccato tante altre esistenze, persone vicine e lontane che si sono sentite in qualche modo coinvolte. Come Nikita Vantaggi , all'epoca giovane studentessa di Scienze della Nutrizione e grande tifosa dell'Inter, che ha voluto dedicare la sua tesi di laurea al centrocampista della Fiorentina . La spiegazione l'ha data lei stessa sui social.

Bove, la dedica nella tesi di laurea: "Grazie Edoardo"

Sui social scorrono le foto del giorno della laurea di Nikita. I fiori, la corona d'alloro, gli abbracci con amici e famigliari. E un pensiero per Bove. "A Edoardo vorrei dire grazie - si legge nel post condiviso su Instagram - perché da quel 1 dicembre, la mia vita e la mia carriera universitaria hanno preso una svolta, anche grazie a lui. In un periodo di stanchezza, in cui le mille cose da fare sembravano soffocare la mia motivazione, Edoardo mi ha messa davanti ad una dura realtà; alla fragilità della vita e a come sia fondamentale non lasciarsi sfuggire nemmeno un attimo". "Grazie Edoardo - prosegue - perché mentre io mi lamentavo, per la paura di non riuscire a passare un esame, tu rassicuravi una nazione intera sulle tue condizioni, con un sorriso invidiabile. La tua forza, la tua grinta e la tua tenacia, sono state per me, e dovrebbero essere per tutto il mondo, un esempio da seguire, perché hai dimostrato che con il giusto spirito si può affrontare qualsiasi difficoltà. "A te Edoardo, mi sento di dirti che ad oggi hai vinto la partita più importante di tutti, quella della vita e non c'è nulla di più importante", la commovente conclusione.