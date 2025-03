Bove ricoverato in ospedale, nuovi esami dopo il malore: il comunicato e come sta

Da ieri il centrocampista Edoardo Bove è ricoverato all' Ospedale Torrette di Ancona per alcuni test da effettuare dopo le cure seguite al malore che lo ha colpito l'1 dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter , per cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo."ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore". Questo il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul sito ufficiale.

Fiorentina, Bove e il defibrillatore: cosa succede ora

Lo stesso Bove, in una recente intervista, aveva annunciato che era atteso da una serie di accertamenti diagnostici. "Nel futuro dovrò fare delle visite importanti che mi diranno se posso togliere il defibrillatore e, in caso, cosa dovrei fare - aveva dichiarato nel corso del podcast "Passa dal BSMT", a cura di Gianluca Gazzoli - Poi conta anche la salute mentale, perché se io non mi sentissi sicuro senza allora cambierebbe tutto. Non c'è ancora nulla di definito e questo mi fa ben sperare nel futuro". Il centrocampista della Fiorentina non si preclude nessuna strada. "Se andrei all'estero? Sì, perché lo devo a me e a tutti i sacrifici che ho fatto".