Fiorentina, per Pongracic una regia da premio Oscar

Accennavamo a un inizio di stagione travagliato per il centrale nato a Landshut. In effetti pronti-via si beccò un'espulsione a Parma per doppia ammonizione, saltando la seconda gara di campionato col Venezia e finendo in panchina alla terza giornata col Monza . Dopodiché nove minuti a Bergamo e un infortunio muscolare che l'ha tenuto ai box fino a metà novembre , quando nel giro di due settimane ha accusato nuovi problemi fisici da cui tra una cosa e l'altra si è ripreso soltanto a fine gennaio (anche se ufficialmente era tornato ad allenarsi già da un mese). In poche parole la sua avventura da difensore viola è iniziata con cinque mesi di ritardo.

Il futuro di Pongracic

Adesso la Fiorentina è conscia di aver recuperato una pedina fondamentale del suo assetto tattico, strappata per 15 milioni al Rennais che lo aveva in pugno ed era pronto ad annunciarlo. Il 3-5-2 varato da Raffaele Palladino ha dato la svolta valorizzando le qualità dello stesso croato che ora è il primo a riconoscerlo, nonostante a settembre avesse dichiarato di trovarsi meglio in una retroguardia a quattro. Meglio tardi che mai, anche perché Pongracic è uno dei pochi giocatori per i quali non vale la formula del prestito in quanto è un acquisto a titolo definitivo. Ed è pronto a far parte del progetto viola per molto tempo.