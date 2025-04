Jovanotti, la dedica speciale ad Astori dopo il concerto show a Firenze

Jovanotti, video con la maglia di Astori dopo il concerto a Firenze

Dopo l'esibizione infatti, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, il cantante ha ringraziato la città, i tifosi e il club viola per una doppia maglia ricevuta in regalo dalla società gigliata. "Sebbene come voi sapete io di calcio non ci mastico niente, mi ha fatto molto piacere il regalo della maglia numero dieci e la maglia storica del grande Astori (con il numero 13, ndr) che è nel cuore di tutti - ha raccontato Jovanotti che nel video indossa anche una sciarpa viola lanciatagli dal pubblico -. Questo è un grande segno di affetto per me". Da ricordare come la Fiorentina abbia utilizzato la canzone scritta e cantata da Lorenzo Jovanotti, 'La terra degli uomini', per accompagnare il video in ricordo del capitano Davide Astori, realizzato pochi giorni dopo la scomparsa avvenuta il 4 marzo 2018.