Commisso e la Fiorentina del futuro: "Lo scudetto non è impossibile"

FIRENZE - Un’altra vittoria per spiccare nuovamente il volo. La Fiorentina di Palladino è pronta a sfidare il Milan a San Siro, motivata dall’arrivo del presidente Rocco Commisso . “E’ stato un viaggio che ci voleva - afferma il presidente in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - mancavo dal mese di ottobre, ed è stato il periodo più lungo in cui sono rimasto lontano da Firenze. Ho parlato con la squadra quando le cose non andavano bene, e ogni volta che ho parlato con i ragazzi abbiamo portato a casa una vittoria”.

Commisso: “Stadio? In America certe cose non succedono…”

Dietro l’angolo c’è anche la doppia sfida di quarti di finale di Conference League contro gli sloveni del Nogometni Klub Celje. La squadra di Palladino non intende fermarsi. “L’obiettivo è quello di fare meglio dello scorso anno - ammette Commisso - la squadra è più forte, è il miglior organico degli ultimi cinque anni. L’intenzione è quella di confermare De Gea e Fagioli, in modo tale da ricominciare con una squadra già consolidata. Kean? Vorrei che rimanesse qui, cercherò di convincerlo perché è un giocatore importante per la Fiorentina. Non ho mai pensato di esonerare Palladino, erano soltanto voci: mi auguro che possa portare la Fiorentina dove merita. Lo scudetto? E’ il più grande sogno di ogni tifoso: credo si possa fare anche questo, ma non siamo ancora lì”.