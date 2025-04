Mandragora, lacrime ed emozione dopo il gol con la Fiorentina: la dedica è per il padre

Serata speciale per Rolando Mandragora che diventa il giocatore con il maggior numero di presenze nelle competizioni europee nella storia della Fiorentina . Un traguardo importante festeggiato con il gol su rigore che ha regalato il doppio vantaggio momentaneo ai viola. Dopo la partita contro il Celje , ai microfoni di Sky Sport, Mandragora si è emozionato con una domanda dallo studio: "Mi trovo molto bene. È il periodo migliore della mia carriera e me lo godo. Nei momenti migliori ho sempre avuto infortuni che mi hanno fenato. Adesso pero è il momento di lasciarli alle spalle per godermi il momento ". Qui il centrocampista si emoziona e si blocca un momento mostrando gli occhi lucidi . Mandragora poi prosegue: "Scusate se mi emoziono, ma ho lavorato un sacco davvero. Quindi mi godo questo momento sono felice, tutto qua".

Mandragora, le lacrime dopo Fiorentina-Celje: "Dedico il gol a mio padre"

Mandragora poi fa una dedica speciale: "Ci tenevo a dedicare questo gol a mio papà: stamattina è partito e si è fatto 10 ore di macchina per venire qua. Sapeva del record ed è venuto". Il centrocampista continua: "Oggi era importante vincere. Mi avevano qualche gol brutto e sto cercando di fare anche quelli. Vincere in Europa non è facile e dopo il gol subito siamo stati in difficoltà. Per fortuna David [De Gea, ndr] ci ha dato una mano. Ora pensiamo a domenica e poi al ritorno di giovedì. Noi non ci abituiamo mai a De Gea. In allenamento vediamo cose mostruose e le porta in partita. Giocare con lui è stratosferico e siamo contenti. Record? Grande piacere e onore, parliamo della storia gloriosa della Fiorentina. Sono davvero contento. Nazionale? Lo spero tanto".