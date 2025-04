Fiorentina costretta a scendere dall'aereo: la rabbia dopo la decisione sui recuperi

La Fiorentina è infuriata dopo essere stata costretta a scendere dall'aereo che stava per decollare e a organizzare, in fretta e furia, il ritiro a Cagliari . Una necessità, una volta appreso che la partita contro la formazione sarda, tra quelle rinviate oggi per il lutto per la scomparsa di Papa Francesco , verrà recuperata mercoledì 23 alle 18:30 .

Disagi e difficoltà logistiche per la Fiorentina a Cagliari

Lo rivela l'ANSA, che spiega che se da una parte c'è ''l'assoluto rispetto delle regole e delle decisioni'' da parte del club viola, dall'altra trapelano rabbia e contrarietà per un comportamento non ritenuto ''corretto in quanto, in mattinata, la Lega Serie A aveva fatto sapere che le gare sospese non sarebbero state disputate questa settimana''. Il cambio di programma, appreso intorno alle 14:30, starebbe creando non pochi disagi e difficoltà logistiche alla Fiorentina alla ricerca di un albergo a Cagliari, o nei pressi, che ospiti una cinquantina di persone tra giocatori, staff tecnico e dirigenti (è presente anche il presidente Rocco Commisso con la moglie Catherine) e una struttura dove allenarsi in questi due giorni. Il tutto senza contare che sarà necessario farsi inviare da Firenze divise e materiale per gli allenamenti.