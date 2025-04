Palladino: "Dedichiamo la vittoria a Kean, sono stati giorni difficili"

CAGLIARI - Una vittoria importante e sofferta: la Fiorentina esce dalla Unipol Domus con un 2-1 in rimonta al Cagliari . I viola ritrovano la vittoria e il primo pensiero del mister Palladino è per Kean , che ha saltato la trasferta per motivi personali: " Dedichiamo questa vittoria a Kean . Per noi Moise è importante, ma questa Fiorentina sa anche adattarsi. Ci siamo trovati bene anche con chi lo ha sostituito".

Palladino: "Giorni difficili ma non cerchiamo alibi"

Una trasferta complicata per i viola dopo il rinvio della gara: "Abbiamo passato dei giorni difficili. Venire qui e ribaltare il risultato non era affatto facile. La squadra ha mostrato grinta, mentalità. E' stata la vittoria del gruppo, che vissuto difficoltà, ma senza cercare alibi. Il Cagliari è una squadra molto diretta, ed abbiamo vinto una partita sporca". Dopo il rinvio la Fiorentina è rimasta a Cagliari e si è potuta allenare nel centro sportivo rossoblù: "Ringrazio il Cagliari e Nicola che ci hanno messo in condizione di poter lavorare".

Palladino: "Questa vittoria un segnale forte, godiamoci il momento"

Una vittoria che permette alla Fiorentina di restare in corsa per l'Europa: "Siamo sempre in corsa per traguardi importanti. Ci mancano dei punti contro delle piccole squadre, ma fa parte del gioco. Stiamo bene, giochiamo bene e vinciamo. Godiamoci il momento. Questa vittoria da un segnale forte, non tanto al campionato, ma a noi stessi. Ci mancava una vittoria contro una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri. Ci giocheremo le ultime gare fino alla fine. Ho un grande gruppo che va sempre forte. In questi giorni l'ho capito, volevano giocare a tutti i costi. Beltran? È una sorta di falso nueve, oggi ha fatto molto bene. Avevamo preparato una certa partita, poi l'assenza di Kean ha cambiato i piani. Zaniolo? E' stato bravo a non cadere nelle provocazioni".