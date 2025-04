Fiorentina, Palladino perde anche Dodò: cosa è successo all'esterno viola

Dopo Kean , Palladino perde una pedina importante del suo scacchiere in questo finale di stagione, che vedrà la Fiorentina impegnata in Conference League , attesa dalle semifinali con il Betis , e nel rush finale della Serie A , in lizza per un piazzamento europeo: Dodò è stato operato d'urgenza nel pomeriggio e non potrà fornire il consueto apporto nelle prossime, importantissime partite.

Cosa è successo a Dodò

L'esterno brasiliano era stato ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì per dei problemi di natura addominale. Un attacco di appendicite, che ha reso inevitbile l'operazione per Dodò. Intervento perfettamente riuscito, come confermato dallo stesso giocatore via social: "Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un'appendicite non è niente".

I tempi di recupero

La stagione di Dodò non è finita, ma tutto dovrà filare liscio nel decorso post-operatorio. Salterà certamente il derby con l'Empoli ed il match con la Roma in campionato e la semifinale di andata di Conference League con il Betis. L'obiettivo sarà allora tornare a disposizione per il retour-match con gli spagnoli.