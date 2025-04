Fiorentina, Dodo rischia un mese di stop: chi può sostituirlo

FIRENZE - Neanche a farlo apposta, la mattina stessa in cui la Fiorentina pubblica un'immagine social di Dodo tronfio e raggiante per il successo conquistato a Cagliari, il terzino brasiliano riporta un problema fisico tutt'altro che banale. L'ex Shakhtar, ieri, è stato operato di appendicite: "ACF Fiorentina comunica che nel pomeriggio di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato sottoposto ad intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita. Prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale".

La convalescenza di Dodo

I tempi di recupero potrebbero non essere indifferenti: "Non escludo che serva un mese" ci spiega il prof. Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed esperto in Medicina dello Sport. "L’intervento è abbastanza tranquillo. Augurandosi che si tratti di un’appendicite semplice e non complicata, nel giro di quattro settimane il calciatore dovrebbe recuperare". Il rischio quindi sarebbe di perderlo per tutto il resto della stagione, con l’ultima giornata fissata per il weekend del 25 maggio e l’eventuale finale di Conference in calendario il 28. E se invece fosse un’appendicite complicata? "Dovremmo sapere in che cosa, quindi è difficile prevedere tempi di recupero".

Cosa è successo

Stando a quanto fatto trapelare dalla Fiorentina in un primo momento, non era chiara la tipologia di infortunio. "Ho parlato poco fa col nostro dottore e non sappiamo se è appendicite, potrebbe essere quello o un'altra cosa" ha detto nel pomeriggio il dg, Alessandro Ferrari. Che quindi ha preferito rimanere sul vago spiegando com'è iniziata la vicenda: "Nella notte Dodo non si è sentito bene, ha avuto problemi addominali. Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso e dovremo vedere di cosa si tratta". Il tutto dichiarato pochi minuti dopo la pubblicazione di un video (poi cancellato) da parte del giocatore in cui quest'ultimo parlava di intervento imminente, smentendo dunque il suo direttore generale prima ancora che potesse pronunciarsi.

Il video di Dodo

Il classe '98 nel filmato in questione annunciava chiaramente di doversi operare per appendicite: "Dobbiamo fare l’intervento per l’appendicite, mamma mia ragazzi che cosa è successo. Ma non preoccupatevi: perché tra poco rientro. Dai, tra una settimana". Non solo, precedentemente il difensore aveva commentato un post di Passione Fiorentina per rassicurare i tifosi: "Non preoccupatevi ragazzi! Per uno che è tornato da un crociato in quattro mesi, un'appendicite non è niente...". Dunque scherzandoci su ma rafforzando la tesi negata da Ferrari, quella sull'appendicite sicura: "L'appendice non ce l'ha fatta - il commento del sudamericano su Instagram - Correvo molto e non mi seguiva".

Le alternative per la Fiorentina

Questo implica che i viola debbano correre ai ripari, anche perché Dodo non è il solo caso di emergenza. C’è da considerare la possibilità sempre più concreta che Kean salti la gara di domani con l’Empoli. Mentre a Siviglia ci sarà. Tornando al terzino, finora aveva saltato una sola gara in campionato per squalifica: Fiorentina-Udinese dello scorso 23 dicembre. E con la partenza di Kayode a gennaio non può più contare su un sostituto di ruolo. Tre le probabili soluzioni: Folorunsho (favorito a giudicare dalle ultime scelte dell'allenatore), Comuzzo oppure Moreno. Tutti e tre adattati nel ruolo di tornante ma già provati da Palladino, che spera di riavere il brasiliano abile e arruolato quanto prima.