Moise Kean è tornato a Firenze. Dopo l'assenza per problemi familiari , l'attaccante dei viola è rientrato in Italia per tornare a disposizione di Raffaele Palladino. L'allenatore della squadra e tutto l'ambiente si sono stretti attorno a lui in questo momento difficile. Anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso lo ha chiamato per rincuorarlo e fargli sentire la sua vicinanza. Lui stesso una settimana fa aveva dato il via libera a Kean di poter partire permettendogli di lasciare il ritiro di Cagliari.

Kean ritorna a Firenze: allenamento e colloquio con Palladino

Nella serata di ieri, ha lasciato Parigi per tornare a Firenze e subito allenarsi. Seduta di allenamento personalizzato per lui al Viola Park: seduta differenziata per non caricarlo troppo fin da subito dato che non si è allenato nei giorni scorsi. Palladino e lo staff valuterà le sue condizioni in vista della partita contro il Betis, valida per l'andata della semifinale di Conference League e in programma giovedì a Siviglia alle 21. L'allenatore, che è sempre rimasto in contatto con Kean, in giornata parlerà con lui per capire come si sente e quali sono le sue condizioni, sia fisiche ma soprattutto mentali. Nel caso in cui non dovesse farcela dal 1' minuto, al suo posto giocherebbe uno tra Zaniolo e Beltran.