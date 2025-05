Ranieri in lacrime in diretta con Bergomi dopo il gol della Fiorentina: emozione a Siviglia

La Fiorentina perde la semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis , ma nulla è ancora perduto. Nel finale la rete di Luca Ranieri ha ridotto lo svantaggio sul 2-1, tenendo dunque il discorso ancora aperto per il ritorno al Franchi , in programma giovedì 8 maggio. E proprio l'autore del gol viola si è presentato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando la tanta stanchezza : "L'ultimo scatto su Antony all'ultimo minuto mi ha distrutto, ma forse ho esagerato anche sul gol. È stata una partita equilibrata in uno stadio incredibile, che spingeva tanto. Il Betis è una grande squadra ma noi abbiamo sbagliato troppi passaggi, in vista del ritorno dobbiamo migliorare un po' la qualità".

Ranieri: "Il gol? Ho chiuso gli occhi..."

"L'atmosfera ci ha condizionato perché è uno stadio caldissimo - prosegue il difensore viola -, devo fare i complimenti ai tifosi del Betis ma anche ai nostri. Bene per il gol che ci lascia in corsa per il ritorno. Il gol? A dire la verità stavo dietro, poi Mandragora mi ha detto di andare su. Rolly ha messo una bellissima palla a Robin che me l'ha passata, io ho chiuso gli occhi e ho sperato che entrasse ed è entrata bene. Avevo visto Moise dentro l'area ed ero solo, Robin ha fatto un gran passaggio. Siamo soddisfatti ma al ritorno dobbiamo dare qualcosa in più".

Bergomi si complimenta, Ranieri si commuove

Ranieri riceve poi dallo studio i complimenti di Beppe Bergomi per la sua partita e per il gol fondamentale: "Ti ringrazio perché per me vuol dire tanto, mi sono perso dopo questi complimenti", la risposta del difensore che poi si commuove in diretta."Non abbiamo fatto male - conclude - ma al ritorno dobbiamo essere più precisi. Siamo una grande squadra con un grande gruppo, ora ci aspetta un'altra partita importante con la Roma poi non vediamo l'ora di giocare il ritorno".