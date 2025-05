La Roma segna nel recupero, Palladino è una furia: il gesto all'assistente con il cronometro

Possono tre secondi essere così determinanti? Secondo l'allenatore della Fiorentina, Palladino, sì. Perché i minuti di recupero nel primo tempo sono 4, la Roma segna al minuto 49 e 3 secondi e il tecnico della Fiorentina non ci sta. Non a caso va dal quarto uomo Arena, come una furia, e con il cronometro in mano indica il recupero scaduto.