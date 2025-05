Palladino rinnova con la Fiorentina fino al 2027: l'annuncio ufficiale

Fiorentina, prolungato il contratto di Palladino

Questo il comunicato ufficiale: "Prolungato il contratto di Mister Palladino fino al 2027 ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l'opzione, a favore del Club, per l'estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027".

I numeri di Palladino alla Fiorentina

Arrivato alla Fiorentina dopo l'esperienza al Monza, nella sua prima stagione a Firenze ha finora collezionato 24 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte in tutte le competizioni. La squadra è ancora in corsa per la Conference League (semifinali) mentre in campionato si trova all'ottavo posto, a soli quattro punti dalla zona Champions.