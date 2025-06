Paura per un incendio al Viola Park: quattro persone in ospedale

La dinamica dell'incendio

Incendio al. Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno le fiamme sono divampate presso il centro sportivo della Fiorentina , in particolar modo dal padiglione C Sud, quello riservato ai calciatori del settore giovanile. Il rogo si è originato in una stanza, per poi propagarsi rapidamente, causando ingenti danni alla struttura., oltre a un adulto accompagnatore, sono statiper i controlli in seguiti ai fumi respirati.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Pontassieve sono intervenuti alle 2:15. Sul posto sono intervenute due squadre, due autoscale e due autobotti, oltre al carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso, come si legge dal comunicato dei Vigili del fuoco. I lavori per lo spegnimento dell'incendio si sono conclusi alle 6:15. Al termine dell'operazione, tre ragazzi oltre a un accompagnatoresono stati trasportati in ospedale per dei controlli.