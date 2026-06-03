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De Gea vuole Firenze, anche Gosens vorrebbe restare

Lo spagnolo ha dato l'ok per rimanere, ora dipende solo dal club. Per la difesa piace Viery
Niccolò Santi
5 min
TagsDe GeaFiorentinagosens
Fiorentina

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A stretto giro di posta la Fiorentina ufficializzerà Fabio Grosso, passaggio chiave per l’innesco dell’effetto domino successivo. Prima di tutto l’incontro tra i dirigenti viola e la famiglia Commisso in America. Solo dopo verranno le trattative concrete. Paratici e Ferrari concorderanno con la proprietà il budget da destinare al mercato, che andrà di pari passo con i propositi per la nuova stagione. C’è la volontà di ricostruire un organico che ha faticato oltre ogni immaginazione nell’ultimo anno, facendolo possibilmente a immagine e somiglianza dell'allenatore. Servirà la massima sintonia. 

Previsto un esterno offensivo

Tra le mosse iniziali è previsto l’arrivo di un esterno offensivo. La Fiorentina dovrà rimpolpare le fasce, e punterà su un profilo che faccia al caso del nuovo tecnico. A cui piace Cristian Volpato. Lo ha avuto al Sassuolo e ne ha apprezzato il talento e la fisicità. Il classe 2003 ha un contratto coi neroverdi valido per altri due anni. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Da non sottovalutare l’opzione Armand Laurienté, per il quale servirebbero però 20-25 milioni. Entrambi sono già stati obiettivi viola anche in passato. 
 

Viery per la difesa

La società è chiamata a lavorare fin da subito pure sulla difesa. Spuntano i primi nomi per il ruolo di centrale preferibilmente mancino: Viery, classe 2005 del Gremio, è un’opzione. La Fiorentina ha presentato un’offerta da 12 milioni, tuttavia i brasiliani, consci di poter scatenare un’asta, hanno sparato alto: 20 milioni per trattare l’acquisto del giocatore. Per adesso niente da fare, anche perché bisognerà capire a quanto ammonterà il budget a disposizione per gli acquisti. Questo non toglie che i viola continuino a guardarsi intorno.  

 

Obert defilato, ma in lista

Più defilato, ma comunque in lista, c’è Adam Obert del Cagliari. Il prezzo del suo cartellino è decisamente inferiore, sugli 8-10 milioni. La Fiorentina ci pensa nell’ottica di rinforzare la difesa. Parallelamente si concentrerà sulle cessioni, a partire da chi sembra non rinnoverà il proprio contratto. Dodo e Fortini, entrambi in scadenza nel 2027, sono alla ricerca di una sistemazione. La dirigenza viola proverà a monetizzare il più possibile nonostante l’accordo valido solo per un altro anno. La richiesta per il brasiliano è di 10-15 milioni, mentre per Fortini di 6-7 milioni.  

Gosens e De Gea vorrebbero rimanere

Tra i calciatori che vorrebbero rimanere ci sono Gosens e De Gea. È la Fiorentina che dovrà prendere una decisione definitiva, soprattutto sullo spagnolo perché il terzino ex Atalanta è considerato convintamente in uscita. Un po’ per ragioni atletiche e un po’ per l’ingaggio elevato: guadagna una cifra vicina ai 2 milioni netti a stagione, fino al 2028. Il portiere va verso la permanenza, c’è voglia di rilancio prima di tutto da parte sua. È quindi probabile che il club scelga la strada della continuità, ma dovrà sciogliere le riserve. 

 

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