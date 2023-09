Totti allo stadio a vedere Frosinone-Sassuolo: il motivo della presenza

FROSINONE - Francesco Totti ha scelto di vedere dal vivo la partita tra Frosinone e Sassuolo. L'ex capitano della Roma, citato anche da Mourinho in conferenza stampa, si trova sulla tribuna del Benito Stirpe per tanti motivi. Totti, infatti, ha buoni rapporti sia con il presidente Stirpe che con Di Francesco, un allenatore che ha avuto dalle parti dell'Olimpico nel corso della sua carriera. Non solo. Nel Sassuolo c'è un giocatore della sua scuderia: Volpato, ex numero 10 della Primavera giallorossa che in estate è stato ceduto al club emiliano insieme a Missori.