Frosinone, migliaia in festa: cosa è successo nella notte dopo Napoli

Grande festa nella notte a Frosinone dopo la storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ai danni dei campioni d'Italia del Napoli. La squadra di Di Francesco di ritorno dal capoluogo campano è stata accolta allo stadio "Stirpe" da centinaia di tifosi che hanno sfidato il freddo pungente. Cori, applausi, fumogeni e fuochi d'artificio per celebrare gli "eroi" del Maradona (così sono stati ribattezzati i giocatori laziali). Una volta scesi dal pullman Barrenechea e soci sono stati sommersi dagli abbracci. Poi autografi e selfie per immortalare un momento storico. Mai il Frosinone ha raggiunto i quarti di Coppa Italia dove il 9 gennaio sfiderà la vincente di Juventus-Salernitana. "È stata un'impresa frutto del lavoro e dello spirito di sacrificio dei ragazzi", ha detto il tecnico Di Francesco tra i più acclamati dai tifosi. Tra le reazioni alla vittoria del Frosinone non sono mancati gli sfottò nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis che tempo fa aveva attaccato i piccoli club. "Ma cosa ci fa il Frosinone in Serie A?", aveva sentenziato.