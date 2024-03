Soulé: "Voglio restare alla Juve, ma sarebbe un sogno giocare in Premier"

Il sogno Olimpiadi

In conclusione, un commento anche sui Giochi Olimpici che si terranno a Parigi: "Le Olimpiadi sono un sogno. Nonostante ciò, non ho ancora parlato con la Juventus a riguardo, non so che succederà, se mi lasceranno andre o meno. Il sogno, a maggior ragione sarebbe giocare con Messi. Non so se verrà, ma nel caso gli lascerei la 10 e il ruolo (ride ndr)".