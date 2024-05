Angelozzi svela: "Sono stato ospite del Bayer Leverkusen. Il Frosinone un modello"

Il Frosinone e Guido Angelozzi fanno scuola. Il club gialloblù con la sua gestione dei giovani è ormai diventato un modello , anche per i più grandi club europei, come rivelato dal direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone.

Le parole di Angelozzi

Queste le sue parole al Gran Galà dell'Adiscop: "Il Frosinone un modello? Questo non lo posso dire io, dico che da qualche anno stiamo portando avanti la valorizzazione di tanti giovani, cosa che magari in Italia si fa meno. Nei giorni scorsi sono stato invitato dal Bayer Leverkusen; io conosco il direttore sportivo, l'amministratore delegato voleva conoscermi. Mi ha chiesto perché in Italia non facciano tutti quello che facciamo noi. Noi siamo convinti di questo progetto, se saremo di esempio saranno gli altri a dirlo, non possiamo dirlo noi".