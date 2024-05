Di Francesco in lacrime per la B del Frosinone, il messaggio da brividi del figlio

L'ultima giornata di campionato ha condannato alla Serie B il Frosinone con un finale a thrilling. Udinese ed Empoli salve, ciociari retrocessi: Eusebio Di Francesco non ha potuto trattenere in campo la delusione e la tristezza. Abbracciato da Cannavaro, DiFra non ha retto ed è scoppiato in lacrime. A consolarlo ci ha pensato anche il figlio, Federico, con un messaggio sui social.