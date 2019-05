Serie A Genoa, Prandelli: «Voglio una squadra compatta e concentrata sull'obiettivo salvezza»

GENOVA - "Innanzitutto desideravo salutare Sturaro. Mi ha chiamato e ha tanta voglia di ricominciare. Un ricordo speciale al Grande Torino patrimonio del nostro calcio". Così Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, alla vigilia della gara contro la Roma. "I giallorossi ora sono una squadra quadrata, che ha molta compattezza. In fase offensiva Dzeko è il riferimento terminale fondamentale della Roma. Il Genoa non deve perdere fiducia. Non dobbiamo demordere e restare in partita con consapevolezza di squadra. Ho stima e considerazioni grandissime per Claudio Ranieri. Ha realizzato imprese pazzesche, storiche. Persona di esperienza e di buon senso. Mi auguro di procurargli qualche problema domani. Con la Spal eravamo partiti bene, poi abbiamo avuto un calo, anche di fiducia, quindi siamo ritornati padroni del campo e abbiamo raggiunto il pareggio. I ragazzi stanno lavorando bene e con intensità”.

AMBIENTE - "L'argomento ambiente Genoa è molto delicato e andrà affrontato con serietà al momento giusto. Dobbiamo solo guardare a noi, ma chi verrà a sostenerci lo farà come ha sempre fatto. Sulla squadra da schierare domani bisogna tenere conto dell'avversario. Durante la partita possiamo cambiare sistema di gioco. Mi aspetto una squadra compatta e concentrata sull'obiettivo salvezza. Sanabria sta recuperando da alcuni problemi. Formazione? Lazovic è disponibile, Lapadula ha voglia e orgoglio - conclude Prandelli -”.

